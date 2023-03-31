Kahramanmaraş’ta enkaz altından yalın ayak çıkan yaşlı adama ayağındaki botlarını giydiren Amasya Merzifonlu itfaiyeci Burak Kürşat Aydın’a yüksek insani değerler ödülü verildi.

Botları giyerken şaşırıp kendisine “Sen ne yapacaksın?” diye soran yaşlı adama “Sen bizi düşünme. Biz giyeriz bir şey” yanıtını vermesiyle Türkiye’nin gönlünü kazanan 41 yaşındaki kahraman itfaiye eri, Üsküdar Üniversitesi tarafından yüksek insani değerler ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninde depremin ardından ulaştıkları bölgede yaşlı adamı 37 saat sonra enkaz altından çıkardıklarını anlatan Aydın, “Yaşlı amcanın ayağının çıplak olduğunu görünce insani bir refleksle botlarımı çıkarıp giydirme gereğini duydum. Umarım Allah’ım bize bir daha böyle acılar yaşatmaz” dedi.

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında bölgedeki kurtarma çalışmalarında itfaiye ekibinin olağanüstü çaba sarf ettiğini belirten Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde emek harcayan tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte enkaz altından yalın ayak çıkan vatandaşımıza üşümemesi için kendi botlarını giydirerek tüm Türkiye’de gönülleri kazanan çalışma arkadaşıma özverisi ve öz değerlerimizi en güzel şekilde yansıtan mesaisi için teşekkür ediyor, kendisini bu değerlerle büyüten kıymetli ailesine şükranlarımı sunuyorum. Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Aynı törende kendisine de yüksek insani değerler ödülü verilen Kargı, Üsküdar Üniversitesi senatosu seçici kurul üyelerine teşekkür etti.