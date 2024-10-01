Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününde yaşlı çınarları ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha hatırlattı.

Düzce Belediyesinin şefkat ve merhamet yüzünü, 7/24 esasına dayalı şekilde insan odaklı çalışmaları ile gösteren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek gönüllere dokundu. Özel gün ve haftaları unutmayarak belediyenin hizmetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran müdürlük, 1 Ekim Yaşlılar günü münasebetiyle temizlik ve öz bakım hizmetlerinden yararlanan Nazire Koçak (76) ile Melek Uzun (86) teyzeleri ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün selamlarını ileten, hazırladıkları çiçek ve hediyeleri takdim eden ekip, yaşlı bireylerin taleplerini de dinledi. Yaşlı bireyler, belediyenin kendilerine yönelik gösterdikleri yakınlıktan ve ilgiden dolayı teşekkürlerini ileterek, Başkan Özlü ve ekibine teşekkür etti.