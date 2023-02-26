Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yeniceabat Mahallesi’nde yaşayan Ali ve Fadime Günay çifti, depremden zarar gören vatandaşlara bir nebze destek olabilmek için bir miktar para ve elleriyle ördükleri kışlık kıyafetleri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teslim etti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yeniceabat Mahallesi’nde yaşayan Ali ve Fadime Günay çifti, depremden zarar gören vatandaşlara bir nebze destek olabilmek için bir miktar para ve elleriyle ördükleri kışlık kıyafetleri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine yardımlar devam ederken, Osmangazi’de yaşayan Günay çiftinin desteği yürekleri ısıttı. Yeniceabat Mahallesi’nde yaşayan 96 yaşındaki Ali Günay ile 92 yaşındaki eşi Fadime Günay, Türkiye’yi yasa boğan büyük afetin ardından deprem bölgesine yardım yapma arzularını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a iletti. Başkan Dündar yaşlı çifti AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte makamında ağırladı. Günay çifti hazırladıkları biner lira para ile içinde kendi elleriyle ördükleri kışlık kıyafetlerin olduğu bohçayı Başkan Dündar’a teslim etti. Deprem haberini duyunca çok üzüldüklerini belirten Ali dede ve Fadime nine, “Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Biz de oradaki insanlara elimizden geldiğince yardım etmek istedik. Mustafa Başkanımız da sağ olsun bize yardımcı oldu. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin.” diye duygularını dile getirdi. Başkan Dündar da Günay çiftinden aldığı yardımları AFAD yetkililerine teslim etti.