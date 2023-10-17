Balıkesir’in Manyas İlçesinde telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtan ve bir ailenin altınlarını alarak kaçan 3 kişi yakalandı. Yaşlı çiftin milyonluk altınlarının peşine düşen jasat timleri 12 saatte şüpheliyi yakalayarak altınları aileye iade etti.

Manyas İlçesi Dura Mahallesinde ikamet eden N.Ö. (58) isimli şahıs telefonla aranarak kendisini Jandarma olarak tanıtan bir şahsın eşinin karakolda olduğunu ve serbest bırakılması için evde bulunan altınları eve göndereceği 2 şahsa teslim etmesi gerektiğini bildirdi. Dura Mahallesinde bulunan ikametine ismini bilmediği ve tanımadığı 2 erkek şahsın gelmesi üzerine N.Ö. isimli şahıs evde bulunan yaklaşık 1 milyon Türk Lirası değerindeki tüm altınlarını gelen şahıslara teslim etti. Sonrasında dolandırıldığını anlayarak Manyas İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak başından geçenleri anlatarak dolandırıldığını ve şikayetçi olduğunu bildirdi.

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bandırma JASAT Timi ile özel ekip kurularak, kamera ve görgü tanıklarının beyanları eşleştirilerek olayı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi. Aracın S.Ö (22) isimli şahsa ait olduğu öğrenilmesi üzerine, şüpheli şahıs Bandırma İlçesinde yakalandı. S.Ö isimli şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda araç içerisinde ele geçen delillerden yola çıkılarak S.Ö. isimli şahısın dolandırıcılık olayını F.M. (38) ve M.Ö. (24) isimli şahıslarla birlikte gerçekleştirdikleri belirlenerek; Yapılan planlamayla şüphelilerin yer tespiti yapıldı.

S.Ö. ve diğer iki şüpheli arasında buluşma noktası ayarlanarak, buluşma noktasının etrafı Emniyet Ekipleri tarafından sarıldı, şüpheli S.Ö. buluşma noktasına götürüldü, buluşma gerçekleşeceği esnada Bandırma JASAT Timi ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan ortak operasyon neticesinde 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan üst aramasında N.Ö. isimli şahsa ait 1 milyon Türk Lirası değerindeki altınlar ile birlikte Bandırma İlçe merkezinde yakalandı.

Yakalanan şüphelilerle yapılan sorguda 12.10.2023 tarihinde Çanakkale İli Biga İlçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayını yakalanan 3 şüpheli şahsın yaptığı JASAT Timi tarafından tespit edildi. Biga İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.

Şüpheliler F.M. ve M.Ö. Adli makamlarca tutuklanarak Bandırma Cezaevine teslim edildi, şüpheli S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma timleri ele geçirdiği altınları aileye geri iade etti. Şaşıran ve duygulanan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.