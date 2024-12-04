Çorum’da 5 milyon TL’lik vurgun yapan sahte savcı ve sahte polisin, yaşlı çifti dolandırma anlarının güvenli kamerası görüntüleri ve yakalanma anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 28 Kasım’da Çorum’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. (68) ve N.Y. (71) çiftine kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, ’adınız bir soruşturmaya karıştı’ dedi. Korku saldıkları çifti ağına düşüren dolandırıcılar, 5 milyon TL dolandırdı. Dolandırılan çiftin ihbarı üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şahısların E.K. (34) ve Ö.Ü. (23) olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda Ö.Ü. isimli şahıs evinde yakalandı. E.K.’nin kaldığı rezidansa ise ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Polis ekiplerini fark eden E.K., binadaki balkonları kullanarak kaçmaya çalıştı. Şahıs daha sonra rezidanstaki başka bir dairede kıskıvrak yakalandı.

Vurgun anı kamerada

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yaşlı çiftin paralarını aldıkları ve yakalandıkları anlar kameraya yansıdı. Olay günü güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dolandırıcıların takip ettikleri çifte, parayı yol kenarına bıraktırdıkları ve oradan aldıkları görülüyor. Şahısların daha sonra araçla İstanbul’a kaçtıkları kameraya yansıyor. Operasyon anında ise şahıslardan birisi rezidanstaki balkonları kullanarak kaçmaya çalışıyor. Şahıs daha sonra polis ekipleri tarafından saklandığı dairede yakalanıyor.