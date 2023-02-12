Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşlı çift, 2 katlı evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalmaktan komşuları sayesinde kurtuldu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşlı çift, 2 katlı evlerinde çıkan yangında alevlerin arasında kalmaktan komşuları sayesinde kurtuldu.

Yangın, Çeltikçi Mahallesi Saraçlı Sokak’taki 2 katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Türker Ünal ve Havva Ünal isimli yaşlı çiftin ikamet ettiği binadan dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi’ne bildirdi. Binanın zemin katında çıktığı belirtilen yangında, depo olarak kullanılan zemin katta bulunan traktör, yaşlı çiftin yayla evinden getirdiği belirtilen buzdolabı ve diğer malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın başladığı sırada evde bulunan yaşlı çift komşularının yangını görerek bağırmaları üzerine evi terk ederken, evin 2. katındaki oturma odası ve banyo tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ekiplerin çalışması ile söndürüldü.

Evden çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansa alınarak müdahalede bulunulan yaşlı çift, oksijen verildikten sonra ambulanstan indi. Yangının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerince evde incelemelerde bulunuldu. Yangının çıkış nedeni itfaiye ve olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından belli olacak.