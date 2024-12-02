Bartın’ın Kozcağız beldesinde, sobadan zehirlendiği belirlenen çift evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kozcağız Beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde yaşayan çiftin yakınları ulaşamayıca evine gitti. İçeride 65 yaşındaki Zeki Akküp ve Mukaddes Akküp hareketsiz halde bulundu. Olayın sağlık ve güvenlik ekiplerine ihbarın yapılması üzerine karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin ediliyor.