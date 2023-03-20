Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi tarafından hazırlanan etkinlikte öğrenciler, babaanne, anneanne ve dedeleri ile bir araya gelerek mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

Yaşlılara saygı çerçevesinde yaptığı sosyal farkındalık çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirdiği etkinliklerle vefasını gösteren Düzce Belediyesi, Çocuk Üniversitesi bünyesinde eğitim gören öğrencileri büyükleri ile mutfak etkinliğinde buluşturdu.

Düzenlenen etkinlikte babaanne, anneanne ve dedelerini karşılarında gören çocuk üniversitesinin minik öğrencileri, büyük mutluluk ve heyecan yaşadı.

Torunlarıyla birlikteliğin keyfini çıkartan ve mutfağa girerek birlikte kurabiye ve pasta yapan yaşlı bireyler, keyifli vakit geçirmeyi ihmal etmezken, çocuk üniversitesi yöneticileri tarafından yaşlı bireylere günün anısına torunlarının fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf çerçevesi hediye edildi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili görüşlerini ve heyecanlarını paylaşan anneanne ve babaanneler, torunlarıyla birlikte köstebek pastası yaptıklarını ve eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtirken, etkinliğin tek erkek yaşlı bireyi ise torunuyla keyifli bir gün geçirdiklerini ve pasta yapmayı öğrendiklerini söyledi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.