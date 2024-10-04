1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği programda yaşlı bireyler gönüllerince eğlendiKOCAELİ (İGFA) - Yaşlı dostu İzmit Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde program düzenledi. Sanatçı Yasin Koçman’ın türkülerini seslendirdiği programa farklı bölgelerden birçok yaşlı vatandaş katıldı. Gönüllerince eğlenen vatandaşları İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci de yalnız bırakmadı.

DÖRT ŞUBEMİZ VAR

Programda konuşan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, “İzmit Belediyesi olarak Asırlık Çınar Evlerinin dört tane şubesini açtık. 50 yaş üstü bireylerimize hizmet sunuyoruz. Burada hedefimiz 50 yaş üstü bireylerimizin fiziksel, sosyal yönden dirilik hallerini koruyup yaşlılık hallerini kaliteli halde geçirmesini sağlamak.

“HEDEFİMİZ SAYIYI ARTTIRMAK”

Çeşitli aktivelere yapıyoruz. Haftalık olarak planlamar yapıyoruz. Her çınar evimizde iş uğraşı teknikerimiz mevcuttur. Günlük planlarımızı buraya katılacak olan vatandaşlarımıza SMS yolu ile bildiriyoruz. Bugüne kadar aldığımız geri dönüşler olumlu. Daha fazla Asırlık Çınar Evi talebimiz var. İlerleyen süreçte Asırlık Çınar Evlerimizi arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

“500’E YAKIN ÜYEMİZ VAR”

İş ve Uğraşı Terapisti Derya İbgin, “Asırlık Çınar Evinin 4 şubesinde 500’e yakın kayıtlı üyemiz ile hizmet veriyoruz. Haftanın 5 günü her gün farklı bir aktivite yapıyoruz. Her gün kültürel, sosyal, fiziksel etkinlikler farklı faaliyetler oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların dışında da sabah sporları yapıp egzersizler oluşturuyoruz” dedi.

“İYİ Kİ BURAYA GELDİM”

Asırlık Çınar Evi sakini Kamile Tijen Özistek, “55 yaşındayım. Yaşlı olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki buraya geldim. İzmit Belediye Başkanı Fatma Hanım’a sonsuz teşekkür ediyorum. Geçen sene annemi kaybetmiştim. O süreçte eve kapanmıştım. Ardından Asırlık Çınar Evi’nin reklamını görüp buraya geldim. Burası bana çok iyi geldi. Sorunlarımın bittiğinin farkına varmak çok güzel bir şey.

“SOSYALLEŞME İMKANI BULUYORUZ”

Asırlık Çınar Evi’nden hizmet alan Meral İspirli ise, “Burası bize açıldığından beri çok memnunum. Sosyalleşme imkanı buluyoruz. Benim için hem terapi oldu hem de güzel arkadaşlıklar edindim. İyi ki buradayım. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Program oyun havası ve Asırlık Çınar Evi üyelerinin Müdür Kahveci’ye hediye takdimi ile devam etti.