Tiyatro gösterisinin ardından Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürü Vekili Fahrettin Şenoğlu tarafından Trabzon Devlet Tiyatrosu ekibine çiçek takdim edildi.

Devlet Tiyatroları’nın turneleri çerçevesinde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Kastamonu’da sahne aldı. "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyununla, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan tiyatro ekibi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Matei Visniec’in yazdığı, Ahmet Güngören’in çevirdiği ve Murat Çidamlı’nın yönettiği tiyatro oyunu, seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kastamonu’da sahnelenen "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor” tiyatro oyunu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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