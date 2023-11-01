İlgilen Yaşlı Bakım Hizmetleri Genel Müdürü Ümit Kuşgöz, yaptığı açıklamada yaşlı bakım uzmanlarının çoğunun Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa’ya çalışmak üzere yerleştiğini ifade etti.

TÜİK tarafından yayınlanan Göç İstatistikleri’ne göre 2022 yılında 140 bin Türk vatandaşının başka ülkelere göç ettiği belirtiliyor. Böylece 2017 yılından bugüne kadar yurt dışına göç eden Türk vatandaşlarının sayısı 650 bin oldu. Yurt dışına göç edenlerin yaklaşık yarısını 20-34 yaş arası gençler oluşturuyor.

Türkiye’den göç eden genç nüfusun hangi ülkelere göç ettiğine dair TÜİK tarafından paylaşılan bir bilgi olmamasına rağmen bu göçün daha çok Avrupa ülkelerine yapıldığı varsayılıyor. Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerinin gittikçe artan işgücü ihtiyacını karşılamak için mesleki açıdan nitelikli nüfusu çekmeye çalıştıkları ve bu amaçla birçok teşvik mekanizmasını hayata geçirdiği biliniyor. Özellikle yaşlanan nüfusu nedeniyle Avrupa ülkeleri doktor, hemşire, hasta ve yaşlı bakım elamanı konusunda işgücü açığı yaşıyor.

Konu ile ilgili konuşan İlgilen Bakım Hizmetleri İnsan Kaynakları Yöneticisi Dilek Deniz de, Avrupa ülkelerine yaşanan işgücü göçünden Türkiye’deki yaşlı bakım sektörünün ciddi biçimde etkilendiğini, her ay ortalama 30 çalışanın kendilerinden tavsiye mektubu ve İlgilen’de düzenlenen eğitimlere katılım sertifikalarını temin ettiklerini söyledi. Yaşlı bakım uzmanlarının yarıya yakının ise Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa’ya yaşlı bakım sektöründe çalışmak üzere yerleştiğini ifade etti.

’’Yaşlı bakım sektörünün hem yaşlılar için hem de genç bakım personeli için iyileştirilmesi gerekiyor’’

Türkiye’deki yaşlı bakım sektörünün, gençler için cazip hale getirilmesinin hayati önemde olduğunu, Türkiye’nin de hızla yaşlandığını ve gelecekte Yaşlı bakım sektöründe ciddi bir işgücü açığının oluşacağını Söyleyen İlgilen Bakım Hizmetleri Genel Müdürü Ümit Kuşgöz de, Yaşlı bakım sektörünün hem yaşlılar için hem de genç bakım personeli için iyileştirilmesi gerektiğini de belirtti. Kuşgöz, TBMM’de oluşturulan Komisyon tarafından şubat ayı içerisinde yayınlanan raporda 242 adet önerinin yer aldığını, bu önerilerin bir kısmının dahi hayata geçirilmesinin, yaşlanan nüfus için önemli bir adım olacağını da ifade etti.

’’OVP’de yaşlı bakım sigortasının hayata geçirilmesine yönelik bir hedef yer alıyor’’

Ümit Kuşgöz, yakın zamanda yayınlanan Orta Vadeli Programda (OVP) AK Parti Hükumetinin yaşlı bakım sigortasının hayata geçirilmesine yönelik bir hedefinin yer aldığını, yakında yayınlanacak 12’inci Kalkınma planında da aynı hedefin korunacağına ve gerekli adımların atılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.