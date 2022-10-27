Bolu’da eşinin terk ettiği 81 yaşındaki adamın çocuklarıyla birlikte zor şartlar altında yaşadığı virana ev, hayırseverler tarafından yıkılarak yeniden yaptırıldı. 6 ay sonra yeni evlerine yerleşen Yalçın ve çocuklarının mutluluğu gözlerinden okundu.

Bolu’da eşinin terk ettiği 81 yaşındaki adamın çocuklarıyla birlikte zor şartlar altında yaşadığı virana ev, hayırseverler tarafından yıkılarak yeniden yaptırıldı. 6 ay sonra yeni evlerine yerleşen Yalçın ve çocuklarının mutluluğu gözlerinden okundu.

Bolu merkeze bağlı Yakabayat köyünde eşi terk ettikten sonra 9 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte yıkılmak üzere olan evde yaşayan Halit Yalçın’ın (81) yüzü hayırseverler sayesinde güldü. Köy muhtarı İbrahim Metyar, aileye yardım sağlanması için durumu Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan’a iletti. Muhtarın daveti üzerine köye giden Alan, Yalçın ailesinin yaşadığı evin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından yayınladı ve yardımseverlere çağrıda bulundu. Alan’ın çağrısıyla hayırsever bir müteahhit, birlikte çalıştığı iş adamlarıyla birlikte evi yıkarak yenisini yapmak istediğini belirtti. İş makineleriyle evin yıkım işlemi başlatıldıktan sonra Yalçın ve 2 çocuğu yeni evleri yapılana kadar başka bir eve yerleştirildi.

6 ay sonra yeni evlerine yerleştiler

Halit Yalçın ve çocukları, hayırseverler tarafından yaptırılan ve içerisi düzenlenen evlerine 6 ay sonra kavuştu. Kötü şartlarda yaşadıkları evin yerinde yeni bir ev bulan Yalçın ailesinin mutlulukları gözlerinden okundu. Yardımcı olanlara teşekkür eden Halit Yalçın, "Bir başladılar. 1 ayda evin dışı bitti. Parça parça da diğerleri tamamlandı. Devletimden ve milletimden Allah razı olsun" dedi.

Aileyi yeni evlerinde ziyaret eden Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan ise, "Evi gördüğümüzde çok üzüldük. Ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım. Daha sonra bir müteahhit ile arkadaşları evi yaptırmak istediklerini söylediler. Evi yıktık ve 4 aylık sürede bitirildi. Evin mobilyası, perdesi, betonu hepsi bir esnafımız tarafından karşılandı" diye konuştu.