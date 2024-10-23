Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Denizova Mahallesinde sabah saatlerinde 86 yaşındaki vatandaşın evinde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Duran Yıldız’a ait evde sabah saatlerinde çıkış nedeni araştırılan yangın meydana geldi. Evde oturan 86 yaşındaki vatandaşın evde olmadığı sırada başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, 112 ambulans ve jandarma ekiplerdi sevk edildi.

Eski ahşap binada başlayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası tamamen söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkışı ile ilgili araştırma devam ediyor.