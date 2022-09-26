Sebahattin K’yi gözaltına alan jandarma ekipleri, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından şahsı adli makamlara sevk etti. Sebahattin K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in İslahiye ilçesi Güllühöyük Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda çiftliğine motosikletiyle giden Sadettin Köse (70) kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğramış, ağır yaralanan Köse, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Saadettin Köse’nin öldürülmesinin ardında geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, 6 günlük çalışma sonucunda saldırganın kimliğini belirleyerek, operasyon düzenledi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde motosikleti ile seyir halinde bulunan Sadettin Köse’yi silahla öldüren şahıs jandarma ekiplerinin 6 günlük çalışması sonucu yakalandı.

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