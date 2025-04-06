Bursa’nın Orhaneli ilçesinde köpeği ile birlikte gezmek için evden çıkan yaşlı adamdan 2 gündür haber alınamıyor.

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Çöreler Mahallesi’nde oturan Yusuf İliçek (65), geçtiğimiz gün sabah saatlerinde köpeği ile birlikte evinden ayrıldı. Akşam İliçek’e ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, İliçek’in bulunması için mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşen çalışmalar bölgede devam ediyor.