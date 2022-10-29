İzmir’in Urla ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü olay yerinden kaçtı. Sürücü, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’in Urla ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü olay yerinden kaçtı. Sürücü, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çeşme Caddesinde yol kenarında yürüyen Ahmet Kaya (73), iddiaya göre yolun karşısına geçmek istedi. Karşıya geçmeye çalışırken Çeşme istikametinden İzmir istikametine giden araç, yaşlı adamı fark etmedi ve çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kaya’yı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulans sevk edildi. Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaşlı adamın hayatını kaybettiği trafik kazasında, şüpheli araç sürücüsü M.A. (30) ise aracıyla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, şüpheli M.A.’yı kısa sürede aracıya birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.