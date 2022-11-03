Zonguldak Ereğli ilçesinde Yaşlı bir adam yolda baygın bir şekilde bulundu.

Zonguldak Ereğli ilçesinde Yaşlı bir adam yolda baygın bir şekilde bulundu.

Olay akşam saatlerinde bozhane kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen vatandaşın tansiyonu düşmesi sonucu yere yığıldı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hastaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tansiyonu düşen Vatandaş durumunu iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.