Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan, haberi duyup olay yerine gelen Durmaz’ın oğlu ve arkadaşı gözyaşlarını tutamadı.

Pala ve silahlar ele geçirildi

Pala ve silahlar ele geçirildi

Olay, saat 09.30 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5719. Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan 73 yaşındaki Bekir Durmaz’a sabah saatlerinde karşı komşuları bakmaya geldi. Seslenmelerine cevap alamayan komşular, pencereden baktıklarında Durmaz’ı mutfakta kanepenin üzerinde hareketsiz şekilde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Durmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmaz’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.