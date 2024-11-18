Zonguldak’ta tek katlı bir evin eklentisinde çıkan yangında 71 yaşındaki adam yanarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde komşuların durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Tepebaşı Mahallesi Değirmenbaşı Sokak mevkisinde tek katlı bir evin eklentisinde yangın çıktığını fark eden komşular duruma müdahale etmeye çalıştı.

Kovalarla su taşıyan mahalleli bir taraftan da 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 71 yaşındaki Yalçın Koç’un yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Koç’un yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kullanılamayan hale gelen evde delil topladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.