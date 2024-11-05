Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen 9. Şehir Tiyatroları Festivali’ne katıldı.

Adana’da 14 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festivalde, Alanya Belediye Tiyatrosu, ‘Yaşlı Adam ve Deniz’ oyununu sanatseverler için sahneledi. 2 Kasım Cumartesi günü sahne alan oyun, 550 kişilik solonu dolduran izleyicilerden büyük beğeni aldı ve ayakta alkışlandı. Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Seyfettin Süha Erol ve Şube Müdürü Hüseyin Şapkalı tarafından Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncularına plaket ve çiçek takdim edildi.

“Oyunumuz büyük beğeni topladı”

Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, hem yurt içinde hem yurt dışında Alanya’yı temsil etmeye devam ettiklerini belirterek, "Adana turnesine her yıl davet ediliyoruz. 17 şehir tiyatrosu arasında yer almak bizleri onurlandırdı. Oyunumuz ve oyuncularımızın performansı Adana seyircisi tarafından da çok beğenildi. 9 Kasım’da da Kazakistan’da düzenlenen 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne katılacağız. Kentimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e, sanata ve bizlere verdikleri destekten dolayı tüm sanatseverler adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kazakistan’da Alanya temsil edilecek

Alanya Belediye Tiyatrosu, Adana’nın ardından Kazakistan’ın Çimkent şehrinde 6-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 9. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali’ne katılacak. Uluslararası Orta Asya Ülkeleri Tiyatro Festivali’nde, “Yaşlı Adam ve Deniz” oyunu sahnelenecek.