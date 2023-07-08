Denizli’nin Honaz ilçesinde 63 yaşındaki adam pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Honaz ilçesi Karateke Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kazım Özdemir (63), silah sesini duyan eşi tarafından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı çalışması sonrası cansız beden otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin sağlık sorunları olduğu ve kendi yaşamına son verdiği üzerine durulduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.