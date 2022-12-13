Burdur’da temizlik görevlisi tarafından yaşlı adam pansiyonda ölü bulundu.

Burdur’da temizlik görevlisi tarafından yaşlı adam pansiyonda ölü bulundu.

Olay, saat 15.15 sıralarında Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyon görevlisi temizlik için içeriye girdiğinde odada kalan Ahmet Aybey Erkazancı’yı (74) yerde hareketsiz görünce otel yetkililerine haber verdi. Otel yetkililerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Erkazancı’nın ölmüş olduğunu ve odadaki ağır kokudan cenazenin 2-3 günlük olabileceği anlaşıldı. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Erkazancı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ahmet Aybey Erkazancı’nın 9. Dönem Demokrat Parti Milletvekili Mehmet Erkazancı’nın oğlu olduğu öğrenildi. Erkazancı’nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.