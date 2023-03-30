Aydın’ın Efeler ilçesinde 75 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Doğan Kerbağ’dan 3 gündür haber alınamadı. Komşuları yaşlı adamın kaldığı evden koku gelmesi üzerine Kerbağ’ın kızını aradı. Yaşlı adamın evine gelen torunu ve kızı, kapıyı açan olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çilingir eşliğinde kapıyı açarak eve girdi. Hareketsiz şekilde yatan yaşlı adamı gören ekipler, yaptığı kontrolde Kerbağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın ani ölümü yakınlarını yasa boğarken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.