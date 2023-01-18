Aydın’ın Nazilli ilçesinde müstakil bir evde yalnız yaşayan 62 yaşındaki yaşlı adam banyoda ölü olarak bulundu.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde müstakil bir evde yalnız yaşayan 62 yaşındaki yaşlı adam banyoda ölü olarak bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 304 sokakta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 62 yaşındaki Bilgin Sönmez’den yakınları 4 gündür haber alamayıp, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler eve itfaiye yardımıyla girdi. İçeri giren ekipler talihsiz adamın banyoda cansız bedeni ile karşılaştı. 62 yaşındaki talihsiz adamın kesin ölüm sebebinin ise yapılacak olan incelemelerden sonra belli olacağı öğrenildi.