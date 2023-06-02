Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir kişi, oturduğu apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık’ın Esenköy beldesi Aliye Hanım Mahallesi Yalova Caddesi’ndeki bir apartmanda vatandaşlar, komşuları Vedat Köşker’in (70) bahçede cansız bedenini fark etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yüz üstü şekilde yerde duran cesette inceleme yaptı. Ardından yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Koah hastası olduğu öğrenilen Köşker’in ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.