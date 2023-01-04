Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polisten kaçan çocuklar kaza yaptı: 3 yaralı

Polisten kaçan çocuklar kaza yaptı: 3 yaralı

Olay, Bafra ilçesi Lengerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Çelik (70) evinin yanındaki ahırın önünde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Çelik’in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Samsun’da yaşlı bir adam ahırın önünde ölü bulundu.

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