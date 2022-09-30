60 yaş üstü kişilerin katılabildiği Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılışı AKM’de yapıldı. Açılışa katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bu projeyi çok önemsediklerini söyledi.

60 yaş üstü kişilerin katılabildiği Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılışı AKM’de yapıldı. Açılışa katılan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bu projeyi çok önemsediklerini söyledi.

60 yaş üstü vatandaşların aktif yaşam sürmeleri için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda 2020 yılında Marmaris’te başlatılan Tazelenme Üniversitesi’nin yeni dönemi Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleştiği, uygulamalı eğitimlerle de 60 yaş üstü öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyan kampüsün açılışında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “60 yaş üstü bireylerin sosyalleştiği bu projeyi çok önemli buluyoruz. Emekli olduktan sonra birçok uğraşıdan uzaklaşabiliyoruz. Bu da negatif anlamda insanlarda ve sonrasında toplumun genelinde etkiler yaratabiliyor. Ama Tazelenme Üniversitesi’nde zamanı terse çeviriyorsunuz. Bir şeylerle uğraşıp üretimin içinde olunca sağlıklı bir birey haline geliyorsunuz” ifadelerini kullandı.