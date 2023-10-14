60 yaş üstü kişilerin katıldığı Muğla Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılışı AKM’de yapıldı.

60 yaş üstü vatandaşların aktif yaşam sürmeleri için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda 2020 yılında Marmaris’te başlatılan Tazelenme Üniversitesi’nin yeni dönemi Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle başladı. Teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleştiği, uygulamalı eğitimlerle de 60 yaş üstü öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyan kampüsün açılışına Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Suzan Zift de katıldı.

Marmaris Kampüsü Koordinatörü Gülçin Katırcıoğlu yaptığı konuşmada yıl boyu yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verirken; ilk ders de açılış sonrası yapıldı.