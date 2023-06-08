Sivas’ta yaşayan 3’ncü sınıf öğrencisi Elif Ceylin Sarı, okuma ve yazma hevesiyle görenlerin takdirini topluyor. 9 yaşında olmasına rağmen ilk kitabını çıkaran Sarı’nın hedefi ikinci kitabını çıkarmak.

Sivas Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu’nda 3’ncü sınıfa giden Elif Ceylin Sarı, Türkçe dersinde yazdığı hikayenin beğenilmesi sonrasında kitap yazmaya karar verdi. Ailesi ve öğretmenlerinin desteğini alan Sarı, 32 sayfalık hikaye kitabı yazdı. Güneş ile Rüzgâr ismini verdiği kitabın düzenlemeleri öğretmenleri tarafından yapılarak baskısı yapıldı. Yaşıtlarına göre azmi ile dikkatleri üzerine toplayan Elif Ceylin Sarı, öğretmenine meydan okuyarak çıktığı yolda yazar olma yolunda ilerliyor.

"Gönlümden geçenleri kitaba aktardım"

Araştırma yapmayı ve okumayı çok sevdiğini söyleyen 9 yaşındaki Elif Ceylin Sarı, “Öğretmenim Türkçe dersinde küçük bir hikaye yazmamızı istemişti. Benim hikayemi de çok beğenmişti. Kitap yazmaya öğretmenim teşvik etti. Benim aklıma hikaye geldi, gönlümden geçenleri kitaba aktardım” dedi.

"İleride yeni kitaplar yazmayı ve roman yazmayı planlıyorum"

Kitabını erkek kardeşine ithafen yazdığını belirten Sarı, “Kitabımda Güneş ve Rüzgâr adlı iki kardeşin ayrı kalması ve Rüzgâr’ın da sabretmeyi öğrenmesini konu alıyorum. Kitabımın adı Güneş ile Rüzgâr ve 32 sayfadan oluşuyor. Ailem seviniyor, çok mutlu oluyorlar. Benim hep arkamda durmaya çalışıyorlar, gurur duyuyorlar. Yeni bir kitaba başladım. İleride yeni kitaplar yazmayı ve roman yazmayı planlıyorum” diye konuştu.

“Elif küçüklüğünden bu yana kitaplara meraklıydı"

Kızı ile gurur duyduğunu belirten Elif Ceylin Sarı’nın babası Halil İbrahim Sarı, “Elif küçüklüğünden bu yana kitaplara meraklıydı. İlkokula başladığında okumayı öğrenmişti. Öğretmeninin de katkılarıyla kendini geliştirdi. Öğretmeninin desteğiyle böyle bir kitap yazmaya karar verdi. Bizde destek olduk bugünlere kadar geldi. Yaşıtları hikâye kitabı okurken, Elif Ceylin hikâye kitabı çıkarttı. Bu da bizi çok onurlandırdı, gururlandırdı” ifadelerine yer verdi.

“Elif Ceylin bana meydan okudu”

Elif Ceylin’in kitap okuma sayısı olarak kendisini geçtiğini ifade eden Sınıf Öğretmeni Nurdan Atamtürk, “Ceylin 1’nci sınıfta okumaya çok istekliydi. Beni de sürekli kitaplarla gördüğü için kitap okumaya geçtikten sonra beni geçeceğine dair meydan okudu. Kitap okuma sayısı olarak beni geçti. Ben kitap yazacağımı söyleyince Ceylin yine bana meydan okudu ve benden önce kitabını çıkardı. Öğrencimle gurur duyuyorum. Her zaman Hayat Bilgi ve Türkçe derslerinde çok güzel ifadeler kullanmıştır. Ben kendisine inanıyordum, inandığım gibi de oldu. Ceylin her kelimesi kendine ait olarak kitabını çıkardı. Çok düzeltmeye de gerek yoktu. Sonra bunu bir matbaada basıp dağıttık” şeklinde konuştu.

Elif Ceylin’in yazdığı kitabı duyduğunda tasarım ve baskısı için okul idaresi olarak harekete geçen Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu Müdürü Vahdettin Polat ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kitabın basılması için öğretmenimiz bize geldiğinde ve destek olur musunuz dediğinde tabi ki dedik. Küçük yaşta çocuklarımızın yeteneğinin keşfedilmesi onların ileride sağlıklı kariyerinin olması açısından hem de ülkemize hizmet etmesi açısından çok önemli bir faaliyet olduğunu söyledik. Bizde okul idaresi olarak kitabın çıkarılmasında, basılmasında, dağıtımında elimizden gelen bütün destekleri verdik, vermeye de devam edeceğiz. İnşallah daha iyi noktalarda daha iyi kitaplar çıkaracak ve ulusal ve uluslararası ismini duyuracak bir yazar olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.