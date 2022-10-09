Sinop’ta düzenlenen Türk Sanat Müziği konserinde hareketli parça çalmaya başlayınca kendini tutamayan 75 yaşındaki Bayram Demir, bastonu bırakarak hem kendi oynadı hem de oturanları oyuna kaldırdı.

Sinop’ta düzenlenen Türk Sanat Müziği konserinde hareketli parça çalmaya başlayınca kendini tutamayan 75 yaşındaki Bayram Demir, bastonu bırakarak hem kendi oynadı hem de oturanları oyuna kaldırdı.

Sinop’ta Uluslararası Sanat ve İlim Derneği (USİD) ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından ‘Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze Şiir Müzik’ programı çerçevesinde şiir ve müzik dinletisine düzenlendi. Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceye normal şartlarda bastonla ayakta duran 75 yaşındaki Bayram Ali Demir’in dans performansı damga vurgu. Sanatçıların ağır Türk Sanat Müziği eserlerinden hareketli parçalara geçmesiyle Bayram amca bastonu bırakıp sahne önünde oynamaya başladı. Bir süre tek başına oynayan Demir ardından oturanları yanına çağırarak dansa kaldırdı. Kısa süre oynadıktan sonra bir vatandaşın yardımıyla tekrar koltuğuna oturdu.

Huzurevinde yaşayan 75 yaşındaki Bayram Ali Demir, konser sonrası İhlas Haber Ajansı’na (İHA) yaptığı konuşmasında hiç yaşlanmadığını ve gönlünün halen genç olduğunu söyledi. Ayrıca Demir, kaldığı huzurevinden çok memnun olduğunu da dile getirerek huzurevi görevlilerine ve kendisini konsere getirenlere teşekkür etti.