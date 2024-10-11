Kütahya Süper Amatör Lig’de mücadele eden Akıncılarspor, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Yasin Yazıcı’yı kadrosuna kattı.

Daha önce Başakşehir ve Kütahya Seramikspor formaları giyen Yasin Yazıcı, Akıncılar Spor 2. Başkanı Semih Çakır ile imza töreninde bir araya geldi. Çakır, transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Yasin Yazıcı, potansiyeliyle bizleri çok heyecanlandıran bir oyuncu. Genç olmasına rağmen tecrübesi var. Takımımıza önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Kendisine Akıncılar Spor formasıyla başarılar dilerim” dedi.