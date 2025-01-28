Adıyaman’da yaşları küçük iki kız kardeş, bir grup şahıs tarafından darp edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi’nde 18 No’lu Aile Sağlık Merkezi yakınlarında yolda yürüyen 13 ve 17 yaşındaki iki kız çocuğu, henüz kimliği belirlenemeyen bir grup şahsın saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan abla kardeş, darp neticesi hafif şekilde yaralandı. Yaralı kardeşler olay yerine gelen polis ekiplerince polis merkezine götürüldü. Kız çocukları, kendilerine saldıran şahısların yakalanmasını isteyerek, şikayetçi olacaklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.