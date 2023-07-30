Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Halit, sansarın saldırısı sonucu yaralanan ördeğini tedavi ettirmek üzere veterinere götürdü.

Sivas Altınyayla’da yaşayan 8 yaşındaki Halit Can Uğur, yaklaşık 2 ay önce pazardan iki yavru ördek alıp onları kümeste beslemeye başladı. Büyük bir sevgi ve özenle besleyip büyüttüğü ördeklerden biri sansar saldırısı sonucu telef oldu diğeri ise baş kısmından yaralandı. Bu duruma çok üzülen kalbi küçük yüreği büyük Halit, baş kısmından yaralanan ördeğini tedavi ettirmek için hemen veterinere götürdü. Veterinerde tedavi edilen yaralı ördeği alan Halit, tedavisini kümeste devam ettiriyor.

“Onları ellerimle besliyordum”

Halit Can Uğur, ördekleri yavruyken pazardan aldığını ifade ederek, “Ben pazardan iki tane yavru ördek almıştım. Kümese sansar girdi ve bir ördeğimi öldürüp yemiş diğerini ise kafasından yaralamış. Onları ellerimle besliyordum. Bu olaya çok üzüldüm. Tedavi ettirmek için veterinere getirdim” dedi.