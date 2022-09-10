Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi(ODÜ) Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece nöbetinde olan Yasemin Çelebi’nin cansız bedeni arkadaşları tarafından hastanenin tuvaletinde bulundu. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Yasemin Çelebi’nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Yaklaşık 450 bin lira değerinde malzeme çalan 12 zanlı yakalandı

Yaklaşık 450 bin lira değerinde malzeme çalan 12 zanlı yakalandı

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi, nöbette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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