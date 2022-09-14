Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza’yı yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza’yı yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası beşinci gününde kadınlar 76 kilo finalinde milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza ile mücadele etti. Rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu. 30 yaşındaki güreşçi, 2017 yılından sonra kariyerinde ikinci kez dünya şampiyonu oldu.