İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde 20.belgeselinde İznik’te 38 yıldır anahtarcılık yapan Kadir Kardaş’ın (64) hayatını ve mesleğini ele aldı.

İznik Belediyesi hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde 20.belgeselinde İznik’te 38 yıldır anahtarcılık yapan Kadir Kardaş’ın (64) hayatını ve mesleğini ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu doğrultuda 38 yıldır anahtarcılık ve çilingir ustalığı yaparak geçimini sağlayan Kadir Kardaş icra ettiği mesleğini genç yaştan buyana aşkla devam ettiriyor.

1959 yılında Bilecik’e bağlı Abadiye köyünde dünyaya gelen Kadir Kardaş, askerlik görevini yaptıktan sonra İznik’e göç etti. Çıraklığını yaptığı anahtarcılık ve çilingircilik mesleğine 1985 yılında İznik’te kendisi başladı. Gençlik yıllarının tarım ve hayvancılık yaparak geçirdiğini dile getiren Kardaş “Yoksulluk içerisinde geçen gençlik ve çocukluk yıllarımızdan sonra mesleğe atıldık. Çok şükür bugün bu mesleğimiz sayesinde birçok şeye sahip olduk. Her gencimize bir meslek edinmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Dürüstlük en büyük kazancım”

Meslekte geçirdiği 38 yıllık serüvenini o günleri yaşarcasına anlatan Kadir Kardaş, “Bizim mesleğimiz vatandaşımızın işine yetişmek. Evde kitli kalan, evine giremeyen, aracında kitli kalan, acil durumlar gibi birçok zorlukta vatandaşımızın imdadına koştuk. Devletimiz ile polis ve askerimiz ile birçok acil duruma birlikte gittik. Ama bu meslekte bu duruma dürüst hizmetimiz sayesinde kazandığımız güven ile geldik. Bu meslekte güven çok önemli. Vatandaş size evinin, arabasının anahtarını emanet ediyor. Bu güveni kazanırsanız size gelirler. Bizimde kazancımız dürüstlük ve güven oldu” diye konuştu.

Kardaş konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” belgesellerinin ilki 75 yıllık fıçı ustası merhum İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik’e bağlı İnikli Mahallesi’nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile yapıldı. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle iğne oyaları, dördüncü belgesel 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan 76 yaşındaki Hakkı Ateş ile beşinci belgesel 63 yıldır terzilik sanatını icra eden 75 yaşındaki İsmet Acar altıncı belgesel İznik’e bağlı Tacir Mahallesi’nde 50 yıldır sıcak demir ustalığı yapan 62 yaşındaki Necip Saraç ile yedinci belgesel 55 yıldır yorgancılık yapan 68 yaşındaki Ali Topkara’yla sekizinci belgesel 55 yıldır radyo ve televizyon tamirciliği yapan Ekrem Sevim, dokuzuncu belgesel çömlek ustası 55 yaşındaki Hasan Yaman, onuncu belgesel saat ustası 72 yaşındaki Ramis Asa’yla on birinci belgesel 70 yıldır yüncülük mesleği ile uğraşan 84 yaşındaki Süleyman Ferik ile on ikinci belgesel 50 yıldır soba ustası olan 72 yaşındaki Mehmet Topçu ile, on üçüncü belgesel ahşap ustası Servet Bağcı (63) ile on dördüncü belgesel yarım asırlık Bisiklet Tamir Ustası Ahmet Aşık (65) ile on beşinci belgesel yarım asırlık terzi ustası Ahmet Turhan (68) ile on altıncı belgesel yarım asırlık matbaa ustası Ramiz Pancar (75) ile on yedinci belgeseli İznikspor’un efsane futbolcusu Kaptan İsmail Hakkı Çelik (69) ile on sekizinci belgeseli yarım asırlık elektrik ustası Mehmet Potur (72) ile on dokuzuncu belgesel yarım asırlık taş ustası Mehmet Arslan (76) ile yirminci belgesel ise otuz sekiz yıldır anahtarcılık ve çilingircilik yapan Kadir Kardaş (64) ile gerçekleştirildi.

Yaşayan İznik Hazineleri projesi önümüzdeki süreçte de ustaları ekranlara yansıtmaya devam edecek.