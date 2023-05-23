Yurt içi ve yurt dışında bir çok sergi açan ve geçtiğimiz yıl, ‘Yaşayan İnsan’ ödülüne laik görülen ünlü baston sanatçısı Tansel Işık, güzel sanatlar galerisinde sergi açtı.

Sergi açılışına, Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun ve vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışı öncesinde konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, “Tansel Işık ustamız diyelim. Uluslarası arenada Zonguldak’a değer katmış, Zonguldak’ta söz sahibi olması için bu sergiyi açtık. Şuanda buradayız inşallah daha da değerlenir Zonguldakımız. Türk mutfağı haftası. Değerli insanlarında bu haftaya entegre olması için bu hafta da sergiyi açtık”dedi.

Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ise, “Valimiz Mustafa Tutulmaz ve kendim adına sizleri selamlıyorum. Turizm çalışmaları içerisinde bugün gastronomi ile ilgili programda yapılmıştı. El sanatları kültürel değerleri, kaybolmuş hem sergilenip hemde pazarlanmasıyla Zonguldak şehir markasına bir değer katılmaya çalışılıyor. Tansel usta da yaptığı işlerle bir marka haline geldi. Zonguldak’ın markası onun markası. Zonguldak’ın markasına değer katacak. Dolayısıyla bu hafta vesilesinde burada böyle bir sergi yapmaya çalıştık. El sanatların gelişmesine bu sergiler vesile olsun. Bu tür sergilere kişilere bağlı olmasın. Daha çok gelecek nesillerin öğrenmesi ve sahip çıkması çok önemli. Bizim bunun değerini anlayıp gelecek nesillere aktarmamız gerek. Bur sergiler bunlar vesile olacak”diye konuştu.

Ardından Vali Yardımcısı Uçar yönetiminde protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini gezdi.

Sergide ünlü baston sanatçısı Tansel Işık, bastonun yapılış şeklini ve değişik figürlerle yapılan baston çeşitlerini gösterdi.

Program toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.