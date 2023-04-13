Bilecik’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ’Yaşayan İnsan Hazineleri’ ödülünü olan ve 68 yıldır çamura şekil veren Salim Yaşar’ın çömlek yapımında renkli görüntüler yaşandı.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası Bilecik Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti.

"Kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Şeyh Edebali diyarı, Osmanlı Ocağı, Ertuğrul Sancağı olarak önemli bir yer tutmaktadır"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, yaptığı açılış konuşmasında, “Ülkemizde hızla gelişen turizm sektöründen ilimizin de yeteri kadar pay alabilmesi, turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bilindiği üzere ilimiz Marmara bölgesinin incisi, taşı mermer toprağı seramik, yaprağı ipek, dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Şeyh Edebali diyarı, Osmanlı Ocağı, Ertuğrul Sancağı olarak önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’nin Kalbi konumunda önemli stratejik ve kozmopolit bir yapıda olan ve çevresinde yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip önemli bir turizm şehri olarak nitelendirilen Bilecik; yeşilin ve mavinin her tonunun sergilendiği, doğa turizmine açık yaylaları, dağları, ormanları, yüzlerce çeşit endemik bitkisi, yamaç paraşütü alanları, geleneksel kar kayak alanları, kanyonu birbirinden güzel gölleri ve şelaleleri ile turizmin her çeşidine imkân sağlamaktadır” dedi.

"2023 yılında 90 milyon turist 100 milyar dolar turizm geliri hedeflemiştir"

Müdür Bircan, konuşmasının devamında turizmin istenilen seviyede artması için koordineli çalışması gerektiğine değinerek, “Bakanlığımız Türkiye yüzyılı verileri çerçevesinde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılında 90 milyon turist 100 milyar dolar turizm geliri hedeflemiştir. Hal böyle iken bizlerde tarih, kültür ve tabiat şehri Bilecik’imizin turizmini geliştirmek için hep birlikte ve ortak hareket etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle; rehberinden otel işletmecisine, belediyesinden kaymakamlıklarımıza, çiftçimizden sağlık personeline, yatırımcılarımızdan esnafa kadar tüm sorumluların dayanışma ve birlik içerisinde koordineli bir şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir. Biz, şehrimizin turizm potansiyelini doğru ve etkin kullanarak ülke genelinde hedeflenen büyük turizm payına katkı sağlamak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile turizm haftamızın kutlu olmasını diliyor, programımıza katılan, destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde 68 yıldır çamura şekil veren Salim Yaşar’ın çömlek yapımında renkli görüntüler yaşandı.