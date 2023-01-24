Biletleme şirketi Biletinial, yarıyıl tatiline giren 4-12 yaş aralığındaki çocuklar için sanat ve eğlence dolu yüzlerce etkinlik atölyesini çatısı altında topladı.

Biletleme şirketi Biletinial, yarıyıl tatiline giren 4-12 yaş aralığındaki çocuklar için sanat ve eğlence dolu yüzlerce etkinlik atölyesini çatısı altında topladı.

Biletinial, tiyatro gösterileri, ritim, tasarım, drama, müzik, resim, dans ve bale atölyeleri ile yarıyıl dönemi boyunca çocukları mutlu edecek. Çocuklara yönelik eğitici ve geliştirici atölye çalışmaları gerçekleştiren kurumlar arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) başı çekiyor. Tatil boyunca AKM bünyesinde çocukların motor becerilerini ve hayal gücünü geliştiren "Sihirli Kelebekler" atölyesi, çocukların yapraklarla hayvan resimleri yapacağı "Yapraklarla Patili Dostlarım" atölyesi, 4 ayrı dersten oluşan, çocukların bir müzik enstrümanını tanıyarak, temel çalma becerisini geliştirmek ve şarkı söyleyerek eğlenceli anlar yaşayacağı "Ukulele Modül Eğitimi", caz dans ve drama atölyeleri düzenlenecek.

Ankara Cermodern’de Çocuk Festivali

28-29 Ocak tarihlerinde Ankara Cermodern’de gerçekleştirilecek Çocuk Festivali programında ise eğitici ve eğlenceli atölyeler, tiyatrolar, dans gösterileri, sahne şovları ve sürpriz etkinlikler yer alacak. Festival çerçevesinde çocuklar ve aileler sanat, bilim, kodlama, tasarım ve geri dönüşüm atölyelerinde eğlenerek öğrenirken, "Multi Anne Çocuk Balesi" ve "Tiyatro Sporu" gibi sanat etkinlikleriyle de keyifli bir gün geçirecek.

Art Kids Fest Fişekhane’de

3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul Fişekhane Camlı Galeri’de gerçekleşecek Art Kids Fest’te 3-13 yaş arası çocuklar sanatsal etkinlikler aracılığıyla kimliklerini ve çeşitli sanat dallarındaki becerilerini keşfedecek. Festival boyunca resimden müziğe, seramikten dramaya, dijital sanatlara kadar geniş yelpazede gerçekleşecek atölyelerle çocukların el becerileri ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, özgüveni yüksek ve topluma faydalı bireyler yetiştirilmesi de amaçlanıyor.