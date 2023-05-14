Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Üniversiteler Voleybol Ligi’nde namağlup olarak Süper Lig’e yükseldi.

Genç sporcular, Süper Lig’e giden yolda çabalarının karşılığını aldı. Geçtiğimiz aralık ayında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde düzenlenen Üniversiteler Bölgesel Ligi’nde namağlup birinci olan Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, Süper Lig’e yükselme maçlarına katılmaya hak kazanmıştı.

4-12 Mayıs tarihlerinde Ankara’da oynanan Süper Lig’e yükselme maçlarında, sırasıyla; Çukurova Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’ni set vermeden 3-0 mağlup eden Yaşar’ın Sultanları, yarı finalde Hacettepe Üniversitesi ve finalde Ankara Üniversitesi’ni 3-1 yenerek namağlup şampiyon olarak Süper Lig’e yükseldi.

Antrenör Alper Kemal Kaygusuz, kısa sürede Süper Lig’e çıkmanın sevinicini ve gururunu bir arada yaşadıklarını belirterek, “Şampiyonluğa giden süreç kısaydı ama çok güzel bir deplasman geçirdik. Farklı takımlardan oyuncuları bir araya getirerek müthiş bir uyum yakaladık. Çok çalıştık, sporcularımız çok emek harcadı ve karşılığını gördü. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum’ dedi.

Yaşar Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz yıllarda da üst üste Üniversiteler Spor Ligi (ÜNİLİG) şampiyonluklarına ve pek çok başarıya imza atmıştı.