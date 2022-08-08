Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi’ne girmek isteyen öğrenciler özel yetenek sınavı parkurunda ter döktü. İstedikleri dereceleri yapamayan bazı öğrenciler gözyaşı dökerken, istediği sonucu alan öğrenciler ise büyük sevinç yaşadı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi’ne girmek isteyen öğrenciler özel yetenek sınavı parkurunda ter döktü. İstedikleri dereceleri yapamayan bazı öğrenciler gözyaşı dökerken, istediği sonucu alan öğrenciler ise büyük sevinç yaşadı.

Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı sabah erken saatlerde başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden OMÜ’ye gelen 3 bin 443 öğrencinin heyecanları yüzlerinden okundu. Günün sonunda bazı öğrenciler hayal kırıklığı yaşarken, bazıları ise istedikleri saniyede parkuru bitirdiği için büyük sevinç yaşadı. Aileler de dışarıda çocuklarını heyecanla bekledi.

“En popüler üniversitelerden biri olduğumuzu gösterdik”

Seçmeler hakkında bilgi veren Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz, “Fakülte olarak Karadeniz’in en popüler üniversitelerden biri olduğumuzu gösterdik. Toplamda 3 bin 443 öğrenci müracaat etti. Bu öğrencilerin 116’sı milli sporcu, 21’i engelli öğrenci, 3’ü de gazi kontenjanından girecek öğrencilerdir. Biz sınavlarımızın objektif olması için Youtube üzerince canlı yayın yapıyoruz. Aynı zamanda sınavlarımız bittikten sonra öğrencilerin bütün verilerini ilan ediyoruz. Yıllardır bu şekilde devam ettiği için bu sınavın adil olduğunu düşünen insanlar burayı tercih ediyor. Bu kadar öğrencinin gelmesi de bizleri mutlu etti. Öğretmenlik bölümü için 40, antrenörlük gündüz bölümü için 50, gece bölümü için 50, yöneticilik gündüz bölümü için 50, gece bölümü için 40 ve rekreasyon bölümü için 40 öğrenci alacağız" dedi.

Öğrenciler heyecanını paylaştı

Mayıs ayından beri hazırlandığını ifade eden Davut Kahraman “Öncelikle bizi çalıştıran hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. 20.49 saniyeyle parkuru bitirdim ve hedefim olan antrenörlük ve öğretmenliğe bu sayıyla ulaşabileceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

Sınava giren Hasan Yeşil, "Ben de gelmeden önce salonda çalışmalar yaparak hazırlandım. Ancak buradaki parkurlara alışık olmadığımız için insan ister istemez zorlanıyor. 22 saniyede parkuru bitirdim. Güzel bir zamanda bitirdiğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Atakan Artık, "Parkur beklediğim gibi iyi geçti. Ne kolaydı ne de zordu. Aylarca parkurlara çalıştık, bunun için çabaladık” ifadelerini kullandı.