Romantik müziğin prensi Yaşar önceki gece İstanbul’da Jolly Joker Atakent Tema World ‘de sahne aldı.İSTANBUL (İGFA) - Yaşar, tıklım tıklım doldurduğu İstanbul'daki sahnesini "Deniz Yoksulu" ile açarken "Aldanırım", "Kumral", Kuşlar" gibi pek çok unutulmaz şarkısını sevenleri için söyledi.

Programını izleyicilerin istek parçalarıyla bitiren Yaşar "Kumralım" ile konserini noktaladı.

Üç saatlik muhteşem performansıyla büyük alkış alan Yaşar " Bizi bu akşam yalnız bırakmayan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum." dedi.