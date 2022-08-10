Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AB Merkezi), Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet Programı çerçevesinde "mükemmeliyet merkezi" olarak kabul edildi. Bu çerçevede, Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, son 5 yıl içerisinde Türkiye’den mükemmeliyet merkezi olmaya hak kazanan ilk araştırma merkezi oldu.

Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AB Merkezi), Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet Programı çerçevesinde "mükemmeliyet merkezi" olarak kabul edildi. Bu çerçevede, Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, son 5 yıl içerisinde Türkiye’den mükemmeliyet merkezi olmaya hak kazanan ilk araştırma merkezi oldu.

“Mükemmeliyet merkezi” unvanı, araştırma ve uygulama merkezlerinin gerçekleştirdiği çalışmalar ve önümüzdeki yıllar için sunulan çalışma planı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucu Avrupa Komisyonu tarafından veriliyor. Jean Monnet Avrupa Mükemmeliyet Merkezleri, Avrupa Birliği ile ilgili konularda yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerinde yetkin kurum ve araştırma merkezlerine yeni çalışma ve araştırmalar için en prestijli destek mekanizması ve etiket niteliği taşıyor. Koordinatörlüğünü, Yaşar Üniversitesi AB Merkezi Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökay Özerim’in yaptığı, mükemmeliyet merkezi çalışmalarında Yaşar Üniversitesi akademisyenleri ve merkezin uluslararası danışma kurulunda ise Türkiye ile birlikte Avrupa ve Amerika’nın prestijli üniversitelerinden de araştırmacı ve öğretim üyeleri bulunuyor.

Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak, amaçlarının yapmış oldukları proje ve araştırmalarını daha fazla kişiye ulaştırmak olduğunu belirten Doç. Dr. Gökay Özerim, “AB Merkezi’nin uzun yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalar dahilinde mükemmeliyet merkezi olarak kabul edilmesi, yapmış olduğumuz araştırma, proje ve diğer çalışmaları genişletmek ve daha fazla kişiye yaygınlaştırabilmek açısından bizler için çok teşvik edici bir nitelik taşıyor. Mükemmeliyet merkezimizi ’çeşitlilik’ başlığı altında ’göç’, ’gençlik’ ve kültür’ olmak üzere üç ana temada eğitim ve araştırma faaliyetleri sunacak şekilde tasarladık. Her üç konunun toplumumuz açısından da Türkiye-AB ilişkileri açısından da büyük önem taşıdığına inanıyorum. Araştırma merkezleri, hem bilgiyi üretmek hem de üretilen bilgiyi üniversite kampüsü içerisine ve dışına yaymak için önemli bir işleve sahip. Şimdiye kadar sunduğumuz eğitim faaliyetlerinden üniversitemiz öğrencileri dışında ulusal ve uluslararası ölçekte binlerce kişi yararlandı; mükemmeliyet merkezimiz çerçevesinde gerçekleştireceğimiz araştırma ve eğitim faaliyetleriyle daha da fazla kişiye ulaşmayı umuyoruz” dedi.

"Yaşar Üniversitesi, AB projelerinde en aktif üniversiteler arasında yer almaktadır"

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise Yaşar Üniversitesinin AB Merkezi desteği ile Jean Monnet Programı dahilinde bugüne kadar 11 adet projeye dahil olduğunu söyleyerek, "Avrupa Birliği çalışmalarının en prestijli destek mekanizması olan Jean Monnet Programından üniversitemiz Türkiye ve Avrupa’da en çok yararlanan üniversiteler arasına girmiştir. Bugüne kadar Yaşar Üniversitesi olarak farklı araştırmacılarımızın desteğiyle yürütülen yaklaşık 130 uluslararası proje ile birlikte proje eğitimleri ve bilgilendirme faaliyetleriyle üniversitemizde proje kültürü yaygınlaştı. Yaşar Üniversitesi, bu çerçevede AB projelerinde en aktif üniversiteler arasında yer almaktadır. Üniversitemizin AB Merkezi, uluslararası projelerin yazılması ve yürütülmesine sağladığı desteğin yanında üniversitemizin Avrupa Yükseköğrenim alanına uyumuna (Bologna Süreci) ve üniversitemizin uluslararasılaşmasına katkı sağlamıştır” şeklinde konuştu.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Avrupa Komisyonu tarafından Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezine verilen mükemmeliyet merkezi unvanını çok önemsediklerini belirterek şunları söyledi:

“Yürütülen uluslararası projelerle her yıl üniversitemiz araştırma fonuna önemli bir tamamlayıcı kaynak sağlamaktadır. AB Merkezi, üniversitemizdeki uluslararası proje süreçlerine vermiş olduğu destekle uluslararası ölçekte üniversitemizin 575’ten fazla kuruluşla (üniversite, sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve kamu kuruluşu) iş birliği geliştirmesine vesile olmuştur. Ayrıca farklı Avrupa ağları ve konsorsiyumları ile ortak projelerde, uluslararası ortaklıklar kurmuş ve bu paydaşlarla güçlü bağlar geliştirmiştir."