Yaşar Üniversitesi ile girişimci iş kadınlarının oluşturduğu Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği (USKD) arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletlerin belirlediği Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne tüzüğünde yer veren, 40 girişimci kadının kurduğu ilk girişimci kadın derneği olan Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Derneği (USKD) ile hali hazırda yürüttüğü çalışma ve projeleri protokol imzalayarak kurumsallaştırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kültürel Mirasına Sahip Çıkan Genç Kadınlar’ projesi, istihdamda ve eğitimde yer almayan genç kadınlara verilecek eğitimler sayesinde onların hayatını değiştirmeyi amaçlıyor. Yaşar Üniversitesi Senato Odası’nda gerçekleşen protokol imza töreninde; Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, BM’nin Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin üniversite için de önemli olduğunu ve bu iş birliklerinin artarak devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

USKD Başkanı Ayla Alkan ise Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin proje ortağı olduğu ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kültürel Mirasına Sahip Çıkan Genç Kadınlar’ projesine ilişkin gelişmeler hakkında bilgi verdi. Ayla Alkan, hedeflerinin İzmir’de tüm kurumları bir araya getiren, hedeflerdeki ortaklığı hayata geçiren bir dernek olmak ve iş dünyasındaki başarılarını, kadınların toplumsal yaşamdaki gelişiminde hak ettikleri yere ulaşması için sürdürmek olduğunu söyledi.

"Amacımıza iş birlikleri ile ulaşabiliriz"

Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Huriye Toker de proje hakkında bilgi vererek, "Kadın istihdamının düşüklüğü temel bir problem. Girişimci kadınlar da iş dünyasında daha da az yer bulabiliyor. Proje, ‘NEET’ olarak tanımlanan ne istihdamda ne de eğitimde olan 20 girişimci genç kadının kültürel zenginliklerimizi ve yerel mesleklerimizi tanıyarak, temel eğitimin ardından yeterliliklerinin artırılıp istihdam edilmesini hedefliyor. En zordaki toplumsal gruplara yönelmeliyiz, bu nedenle bu hedef kitlenin yaşamını dönüştürmek istiyoruz. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 17’nci hedefe kulak verip, amaca tek bir kurumun çok iyi çalışmasıyla değil; iş kadınları, kamu kurumları, üniversiteler ve öğrencilerle iş birliği yaparak en etkin şekilde ulaşabiliriz. Toplumun en alt kesimiyle iş birliği ve ortaklık, toplumsal dönüşüm için mutlak gerekliliktir" diye konuştu.