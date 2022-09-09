İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü Yaşar Üniversitesinde düzenlenen tören ve etkinlikler ile kutlandı. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında İzmir’in kurtuluşu hayati bir önem taşıyor. Özgürlük yolunda kazanılan bu büyük zaferin baş mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü Yaşar Üniversitesinde düzenlenen tören ve etkinlikler ile kutlandı. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında İzmir’in kurtuluşu hayati bir önem taşıyor. Özgürlük yolunda kazanılan bu büyük zaferin baş mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş için büyük rol oynayan İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü, Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen törene Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Mütevelli Heyet Üyeleri ile Yaşar Üniversitesi çalışanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer yaptı.

‘Yaşasın 9 Eylül’

İzmir’in kurtuluşunun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Bugün İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümünü kutlamak için toplandık. Özgürlük yolunda kazanılan bu büyük zaferin baş mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. 15 Mayıs 1919 ve 9 Eylül 1922 tarihleri İzmir için birer dönüm noktasıdır. Yunan askerinin 15 Mayıs 1919’da İzmir’e girmesiyle başlatılan işgale karşı, gazeteci Hasan Tahsin ya da gerçek adıyla Selanik doğumlu Osman Nevres tarafından İzmir’e çıkartma yapan Yunan askerine, Kordonboyu’nda ilk kurşunu sıkarak Türk direnişi başlatılmıştır. Bu elem ve ıstırap verici Yunan işgali yaklaşık üç buçuk sene sonra yine 9 Eylül’de Yunanların İzmir’den çıkartılmalarıyla son bulmuştur. Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır. Bu itibarla bu günlerin kıymeti Türk milleti ve bilhassa İzmirliler için çok büyüktür. Yaşasın 9 Eylül Kurtuluş Günü, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” diye konuştu.

‘İzmir bir prensestir’

Rektör Prof. Dr. Dinçer’in konuşmalarının ardından “Bir Prensestir İzmir” isimli konferans verildi. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral’ın verdiği konferansta İzmir’in tarihi ile ilgili ilginç bilgiler aktarıldı. Dr. Uğur Oral, “Konferansım adını Fransız şair ve yazar Victor Hugo’nun hayatı boyunca hiç gelmediği ancak İzmir’e duyduğu hayranlıkla yazdığı ve ‘İzmir bir prensestir’ dizeleriyle başlayan şiirinden alıyor. Victor Hugo da dahil herkes İzmir’in dişiliğine vurgu yapar. İzmir, dişi bir şehirdir. Şarkılar ve şiirlerde, İzmirli kadınların güzelliklerine vurgu yapılır. Uygarlıklar dişidir. İzmir, çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. İzmir denildiği zaman akıllara meltem, deniz kenarı, zarafet ve romans gelir. Toplumların DNA’sı vardır. İzmir’in DNA’sında uygarlık var. Kentimiz ismini milattan önce 15. yüzyılda yaşayan savaşçı kadınlar olan Amazonlar’ın kraliçesi Themiskyra’dan (Symrna) alıyor. Amazonlar, erkekleri ikinci sınıf gören bir topluluk. Yani feminizm akımı İzmir’de doğmuştur. Tarihteki ilk kadın protestosu da kentimizde yapılmıştır.1828 tarihinde ekmeğe yapılan zammına karşı yapılan eylemdir. 3 günlük eylemin sonunda İzmir Valisi Hasan Paşa, zammı iptal etmiştir. Yakın geçmişte de İzmir demokrasi kentidir” dedi.

İzmirli Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk hayatında İzmir’in büyük önem taşıdığını belirten Dr. Oral, “Atatürk ilk kez 1905 yılında Şam’a giderken İzmir’e uğrar. Bu süreçten sonra 17 kez daha gelir ve toplamda 152 gün konaklar. İzmir’de evlendi, annesini buraya defnetti. Kadın ve erkeklerin ilk kez bir arada sinema izleyebilmesini sağladı. İzmirliler ise 14 Eylül 1922’de hemşehrilik teklif etti ve Atatürk, ‘İzmirli hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum’ diyerek kabul etti” diye konuştu. 9 Eylül kutlamaları konferansın ardından Almanya Karlsruhe Müzik Üniversitesi ve YÜSEM Müzik Akademisi Piyano Bölümü öğrencisi Nehir Özzengin’in resitali ile sona erdi.