Yaşar Üniversitesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Milli birlik; toplumumuzun temel taşıdır. Ülkemizin varlığı bu birliğe dayanmaktadır” dedi.

Yaşar Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerini Selçuk Yaşar Kampüsü’nde yaptı. Etkinlik, demokrasi şehitleri ve gazilerine saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, Türkiye’nin tarihi boyunca pek çok zorluklarla mücadele etmiş bir ülke olduğunu belirterek, "Bu değerli günün ışığında bir kez daha görüyoruz ki milli birlik, toplumumuzun temel taşıdır. Ülkemizin varlığı, bu birliğe dayanmaktadır. Demokrasi, özgürlüklerimizin, haklarımızın ve adaletin teminatıdır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te vatanımızı bu bilincin temellerine oturtmuştur. Biz de onun ışığında hep birlikte, milli birlik ve demokrasi yolunda ilerlerken, geleceğimizi güçlendirelim. Üniversitem adına bu ülkenin aydınları olarak demokrasiye sahip çıkmamız gereken bir dönemden geçtiğimizin farkında olduğumuzu ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Vatanımızın bütünlüğü ve tam bağımsızlığı uğruna, başta ülkemizin kurucusu Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canlarını feda etmiş olan tüm demokrasi şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Öte yandan Fen-Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Erman Kaplama, “İyi Yönetim İlkeleri ve 15 Temmuz Darbe Girişimi” başlıklı bir seminer verdi.

Darbelerin vatandaşların yönetime katılmalarını tamamen engellediğini ve siyasi özgürlükleri hiçe saydığını belirten Dr. Kaplama, “Türkiye tarihindeki darbeler, toplumdaki kutuplaşmayı daha da körüklemiştir. Bir ülkede, bireyler yasal yollardan hesap sorabildikleri sürece darbe kültürü asla meşrulaştırılamaz. Darbe hükümetleri en başta seçme ve seçilme gibi en temel hakları hiçe sayar. Toplumdaki adalet kültürü ne kadar gelişmişse darbelerin başarısız olma olasılığı o kadar artar. 15 Temmuz darbe girişimine toplumsal olarak gösterilen tepkiler artık tüm Türk milletinin bu demokratik olgunlaşmaya istekli ve hazır olduğunun bir göstergesidir” diye konuştu.

Anma etkinlikleri çerçevesinde meslek yüksekokulu akademisyenlerinden Öğr. Gör. Hanife Kocakaya’nın "15 Temmuz’un Türk Demokrasi Tarihindeki Yeri" başlıklı programı, Yaşar Üniversitesi Radyosu’nda yayınlandı. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde fotoğraf sergisi ile kitap ve makale sergisi de açıldı.