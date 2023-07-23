Yaşar Üniversitesi, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nda (TÜMA) ‘Vakıf Üniversiteleri Arasındaki Genel Memnuniyet Sıralaması’nda ilk 10’da yer aldı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nın yaptığı Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2023 yayınlandı. Rapora göre, Yaşar Üniversitesi, Vakıf Üniversitelerinin Memnuniyet Alanlarına Göre Sıralaması’nda ilk 10 üniversite arasında yer aldı. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’na 126 devlet ve 74 vakıf olmak üzere toplam 200 üniversitede öğrenim gören 47 bin 761 öğrenci katıldı. Hazırlanan raporda; “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyeti”, “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği”, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” gibi kategoriler yer aldı.

Yaşar Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) 2023 yılı sonuçlarına göre “yüksek memnuniyet” ifade eden A grubunda değerlendirildi. Ayrıca vakıf üniversiteleri sıralamasında da 74 vakıf üniversitesi arasında 486 puan alarak ilk on içinde yer alma başarısını gösterdi.

Yiğitbaşı: "Vizyonumuz bilim, birlik, başarı"

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Üniversite olarak gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerinden, öğrencilerimize hitap eden en uygun çözümleri seçtik. Dijital Öğrenme Ekosistemimizi geliştirdik. Eğitimde dijital dönüşüm stratejimiz, teknolojiyle değişimin yanında geliştirme ilkeleri üzerine kurulu. Ayrıca, akademik ve teknolojik alanlarda yaptığımız yatırımlarla uluslararası bir kent üniversitesi olma yolunda ilerliyoruz. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırım demektir. Bölgemizde tarımdan teknolojiye, girişimcilik ekosisteminden AR-GE merkezlerine kadar hemen her projede ortağız, iş birliği içindeyiz. Bu süreçlere davet ediliyoruz. Bunu kurumsal bir sorumluluk olarak da görüyoruz. Tüm bunlar bizi inovasyon ekosisteminin doğal paydaşı haline getirdi."

22 yıla pek çok başarı

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de üniversitelerin dinamik yapıları gereği, sürekli gelişerek ve dönüşerek var olduklarını belirterek şunları vurguladı:

"Üniversitemizde, gündemdeki gelişmelere ve dönüşümlere hizmet eden önemli çalışmalar yürütüyoruz. 22 yıla pek çok başarı sığdırdık, her akademik yıl aramıza yeni katılan aydınlık beyinlerle büyüdük. Diploma eki ve AKTS etiketleri, CEA, MÜDEK ve İLEDAK akreditasyonları, Erasmus başarı öyküsü ve engelsiz kampüs ödülleri, spor takımlarımızın başarıları, kalite çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri bu kilometre taşlarından birkaçı. Hemen hemen tüm birimlerimizin akreditasyon ile ilgili çalışmaları sürüyor. 22 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da yolumuza ilk günkü heyecanımızla, artan özgüvenimizle devam edeceğiz. Değerlerimiz hedeflerinde büyümeyi ve gelişmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."