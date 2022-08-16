Yaşar Üniversitesi, ÖSYM’nin verilerine göre Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri oldu. Tercihlerde yüzde 99.95 doluluk oranına ulaştıklarını belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Hem lisans bölümlerimizde hem de ön lisans programlarımızda mükemmel doluluk oranına ulaştık. Türkiye genelinde üniversitemizin eğitim kalitesine duyulan güveni bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

Yaşar Üniversitesi, ÖSYM’nin verilerine göre Türkiye’nin en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri oldu. Tercihlerde yüzde 99.95 doluluk oranına ulaştıklarını belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Hem lisans bölümlerimizde hem de ön lisans programlarımızda mükemmel doluluk oranına ulaştık. Türkiye genelinde üniversitemizin eğitim kalitesine duyulan güveni bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

Üniversite adaylarının günlerdir büyük bir merakla beklediği tercih sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Yaşar Üniversitesi ÖSYM verilerine göre, Türkiye’de yüzde 99.95 yerleştirme oranı ve 2 bin 86 öğrenci kontenjanıyla en çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri oldu. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Bu sonuç öğrencilerin ve ailelerin üniversitemizin eğitim kalitesine güvendiklerini de gösteriyor. Türkiye genelinde doluluk oranında ilk 5 vakıf üniversitesi arasında yer alan Yaşar Üniversitesi, aynı zamanda en çok tercih edilen üniversiteler arasında üst sıralarda yer aldı" diye konuştu.

"Büyümeye devam edeceğiz"

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer de, üniversite olarak eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Sorumluluklarımızın bilinciyle, niteliksel gelişmeye ve sürdürülebilir kalkınma için var gücümüzle çalışacağız. Yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi, akademik çıktıların ekonomiye ve topluma değer sağlaması için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik kavramının bir diğer unsuru olan sosyal gelişim ile istihdam oluşturma ve beceri geliştirme konularına eğiliyoruz. Bu çerçevede, duyarlı bireyler yetiştirmeye ve bu konularda ortak bir bilinç ve kültür oluşturmaya odaklandık. 21 yılda beraber başardığımız her şey, geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Üniversitemizde, gündemdeki gelişmelere ve dönüşümlere hizmet eden önemli çalışmalar yürütüyoruz. Her akademik yıl aramıza yeni katılan aydınlık beyinlerle büyüdük, büyümeye devam edeceğiz" dedi.