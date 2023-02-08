Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından İzmir’de üniversite öğrencileri de yardım çalışmaları için tek yürek oldu. Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları da başlatılan dayanışma kampanyasına destek oldu.

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından İzmir’de üniversite öğrencileri de yardım çalışmaları için tek yürek oldu. Yaşar Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları da başlatılan dayanışma kampanyasına destek oldu.

Yaşar Üniversitesi Afet Destek Koordinasyon Ekibi, yaptığı çağrı sonucunda gönüllülerden gelen ihtiyaç malzemelerini toplayıp koliler ile deprem bölgesine göndererek depremzedeler için seferber oldu. Yaşar Üniversitesinin önceki afetler nedeniyle oluşturduğu Afet Destek Koordinasyon Ekibi; İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının kurduğu ve aktif olarak çalışan Afet Platomu ile bağlantı sağlayarak depremin ilk anından itibaren durumun takipçisi oldu.

Malzemeler bölgeye gönderildi

Depremden etkilenen 10 ilde bulunan Yaşar Üniversitesi öğrencileri, halkla ilişkiler birimi tarafından arandı ve ihtiyaçları soruldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Kurulunun koordinasyonuyla acil ihtiyaç listesini belirleyen ekip, ilk olarak deprem bölgesine bir seyyar jeneratör gönderdi. Öğrencilere, mezunlara, akademik ve idari personele yapılan duyuru sonrasında, gönüllülerin getirdiği ihtiyaç malzemeleri depoda toplandı. Gönüllü öğrenciler ve Yaşar Üniversitesi personeli, depoda toplanan malzemeleri tasnif edip paketledi. Yaklaşık 300 koliye yerleştirilen uyku tulumu, cep ısıtıcısı, içlik, eldiven, polar battaniye, kışlık bot, kadın hijyen kiti, çocuk bezi, taşınabilir şarj cihazı, ıslak mendil, sıcak su torbası, çorap, kışlık mont ve kaban, çadır altı örtüsü, biberon, kedi ve köpek maması gibi malzemeler, yardımların toplandığı Fuar İzmir’e sevk edildi. Bunun yanı sıra, öğrenciler ve mezunlar İzmir’de bulunan depolara gönüllü olarak yönlendirildi.