Times Higher Education’ın (THE) açıkladığı Dünya Üniversite Sıralaması 2025 listesine giren Yaşar Üniversitesi, alan sıralamalarında da Ege Bölgesi’ndeki birinciliğini devam ettirdi.

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) "2025 Alan Sıralamaları" listesini açıkladı. Scopus’ta yer alan 11 alana göre THE Dünya Sıralaması’na giren üniversiteler, belirli sayıda akademik üretim ve ilgili alanda belirli sayıda akademisyen sınırları doğrultusunda değerlendirildi. Yaşar Üniversitesi faaliyet gösterdiği üç alanda da dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer aldı.

Yaşar Üniversitesi, Times Higher Education’ın (THE) hazırladığı "2025 Alan Sıralamaları" listesinde İşletme ve İktisat alanında dünyada 501-600 aralığında, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’te yer aldı. Sosyal Bilimler alanında ise dünyada 601-800 bandında konumlanan Yaşar Üniversitesi, Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde ilk 8’e girdi. Yaşar Üniversitesi, Mühendislik alan sıralamasında dünyada 1001-1250 aralığında yer alarak ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında 11’inci oldu. Böylece Yaşar Üniversitesi, THE Dünya Üniversite Sıralaması listesinde Ege Bölgesi’ndeki birinciliğini THE Alan Sıralaması listesinde girdiği alanlarda da devam ettirdi.

Uluslararası gurur

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Kurulduğumuz günden bu yana, kaliteli eğitim ve topluma hizmet anlayışını en üst düzeyde tutarak, gençlerimizi yarının dünyasına en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon kavramlarını benimsemiş bir üniversite olarak uluslararası başarılarımızla hem bölgemiz hem de ülkemiz için yer almak gurur verici. Sahip olduğumuz deneyim ve altyapıyla da bilimsel araştırmaların artırılması, nitelikli yayınların desteklenmesi ve girişimcilik uygulamalarının teşvik edilmesi konusundaki çabalarımızın üniversitemizi daha yüksek seviyelere çıkaracağından eminim. Yaşar Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana eğitim ve araştırmada öncü bir kurum olarak, sadece bilgi üretmekle kalmamış, aynı zamanda ürettiği bilgiyi topluma faydalı olacak şekilde kullanmayı daima ilke edinmiştir. Bu saygın sıralamada yer alarak başarımızı bir kez daha tescillemiş bulunuyoruz" dedi.

Bilim dünyasına katkı

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise uluslararası listelerde üst sıralarda yer almanın gurur verici olduğunu belirterek "Eğitimde ve araştırmada üstün başarılar elde etmek, bizim için sadece bir hedef değil aynı zamanda bir sorumluluktur. Bir başka kıvanç noktası da sıralamada daha yukarıdaki dünya üniversitelerine baktığımızda, onların girdilerinin onda biriyle, onların ürettiği akademik çıktıları elde ettiğimizi gördük. Bu aslında ne kadar etkin ne kadar verimli bir araştırma sistemimiz olduğunun da bir belgesi oldu. Aynı zamanda, bilimin ve bilgi üretiminin sınırlarını genişletmek için araştırma faaliyetlerimize olan desteğimizi arttırarak bu listedeki yerimizi sürdürmek ve daha da iyileştirmek" şeklinde konuştu.